I due gol in rovesciata dell’attaccante marocchino Ayoub El Kaabi, in Coppa d’Africa

Alla Coppa d’Africa maschile di calcio, che è iniziata il 21 dicembre e si sta giocando in Marocco, l’attaccante della nazionale del paese ospitante Ayoub El Kaabi ha fatto due gol belli e complicati, entrambi in rovesciata, in sole tre partite giocate. Ha segnato il primo nella partita tra Marocco e Comore, quella inaugurale del torneo: al 74esimo minuto, quando il Marocco stava già vincendo 1 a 0. In quell’occasione El Kaabi ha fatto gol in uno spazio stretto, circondato da due calciatori avversari e un suo compagno di squadra.

El Kaabi ha fatto il secondo gol in rovesciata il 29 dicembre, contro lo Zambia, durante la terza e ultima partita della fase a gironi. In questo caso la rovesciata è stata meno elevata, ma comunque spettacolare (come sono quasi sempre le rovesciate) e tecnicamente difficile da eseguire. Il Marocco ha infine vinto la partita 3-0 e si è così qualificato alla fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa.

Ayoub El Kaabi ha 32 anni e dal 2023 gioca in Grecia nell’Olympiacos (prima aveva giocato in Marocco, Turchia e Qatar). Si fece notare nel maggio del 2024, quando segnò il gol della vittoria della Conference League (la terza competizione europea per club, per importanza) in finale contro la Fiorentina. Fu un gol segnato a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari, che permise a una squadra greca di vincere un trofeo europeo, una cosa che non era mai successa prima.

