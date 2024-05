La Fiorentina ha perso la finale di Conference League per il secondo anno di fila

La squadra di calcio maschile della Fiorentina ha perso la Conference League, la terza competizione europea in ordine di importanza per squadre di club, per via di una sconfitta per 1-0 contro la squadra greca dell’Olympiakos. La finale si è giocata mercoledì sera ad Atene, in Grecia.

Anche nella scorsa stagione la Fiorentina era arrivata fino alla finale della Conference League, dove era stata sconfitta dal West Ham con un gol segnato al 90esimo. La finale di quest’anno è stata piuttosto combattuta: i primi 90 minuti erano finiti 0-0, e l’Olympiakos è riuscita a segnare il gol della vittoria soltanto al 116esimo minuto con l’attaccante marocchino Ayoub El Kaabi.

Prima di mercoledì sera nessuna squadra greca era mai riuscita a vincere un trofeo europeo: per l’Olympiakos insomma la vittoria della Conference League ha una dimensione storica.

Da quando è allenata da Vincenzo Italiano, cioè dal 2021, la Fiorentina è arrivata a giocarsi due finali di Conference League e una di Coppa Italia, senza vincerne nessuna. Italiano ha però contribuito ad aumentare la competitività della squadra: nelle ultime tre stagioni la Fiorentina è sempre arrivata fra le prime otto classificate in Serie A, cosa che non riusciva a fare con continuità da quasi dieci anni. Il ciclo di Italiano però sembra finito, già da qualche settimana: il suo contratto scarà alla fine di giugno e secondo diversi giornalisti esperti di calciomercato sembra quasi certo che non verrà rinnovato.