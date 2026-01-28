Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica ai playoff di Champions League

Il Benfica, squadra di calcio di Lisbona, si è qualificata per i playoff di Champions League in un modo del tutto eccezionale: con un gol del suo portiere Anatolij Trubin al 98esimo minuto, e contro una delle squadre più forti al mondo come il Real Madrid. La partita è finita 4-2 per il Benfica, che aveva bisogno proprio di quel gol per piazzarsi al 24esimo posto della “fase campionato” di Champions League: e il 24esimo posto era anche l’ultimo che dava la qualificazione per i playoff. Il Benfica era a pari punti col Marsiglia, che però fino al 98esimo minuto di Benfica-Real Madrid aveva una migliore differenza reti: senza il gol di Trubin si sarebbe quindi qualificato al posto del Benfica.

Nella fase campionato della Champions League ci sono 36 squadre: le prime 8 si qualificano direttamente per gli ottavi di finale, mentre quelle che arrivano dal 9° al 24° posto si qualificano per i playoff, e devono poi affrontarsi (in due partite, andata e ritorno) per decidere le altre 8 squadre agli ottavi di finale.

Dallo scorso settembre Benfica è allenato da José Mourinho, allenatore portoghese tra i più noti e vincenti della storia del calcio. Ai playoff giocherà contro una tra Inter e lo stesso Real Madrid, che a causa della sconfitta contro il Benfica è arrivato nono nella fase campionato di Champions League. Nella sua lunga carriera Mourinho ha allenato con successo sia l’Inter che il Real Madrid.

