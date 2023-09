Il gol segnato dal portiere della Lazio all’Atletico Madrid in Champions League

Sabato mattina il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha pubblicato un video in cui si rivolge alle persone francesi invitandole al raduno annuale della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo, che si terrà questo fine settimana. Nel video Salvini parla un francese molto accurato nonostante abbia registrato il video in italiano: ha infatti usato HeyGen, una piattaforma di creazione di video basata su un software di intelligenza artificiale che permette di doppiare automaticamente in un certo numero di lingue ogni video in cui sia presente una persona che parla. Il risultato è piuttosto impressionante perché il software riproduce la voce e il tono di Salvini, adattandone anche il labiale come se parlasse realmente in francese.

Solitamente a Pontida salgono sul palco per parlare solo esponenti della Lega, ma quest’anno verrà fatta un’eccezione per Marine Le Pen, l’ex presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National, di cui è ancora la leader di fatto. Lega e Rassemblement National sono alleati da molti anni al parlamento europeo, dove fanno parte dello stesso gruppo, Identità e Democrazia. La scelta di far parlare Le Pen si deve probabilmente alla volontà di rafforzare l’alleanza in vista delle prossime elezioni europee, che si terranno a giugno. È probabilmente in questo contesto che Salvini ha deciso di rivolgere un invito a Pontida anche a un pubblico francese.