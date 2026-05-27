La targa in ricordo di Giacomo Matteotti sul banco della Camera da cui tenne il suo celebre discorso

Mercoledì alla Camera dei deputati è stata svelata una targa in memoria del deputato socialista Giacomo Matteotti. È posta sul banco che era solito usare e dal quale il 30 maggio 1924 pronunciò il celebre discorso «in difesa del libero parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste», in cui denunciò i brogli e le intimidazioni alle elezioni di quell’anno, vinte dalla lista elettorale di Benito Mussolini. La targa ricorda che quel discorso «gli sarebbe costato la vita»: 11 giorni dopo, il 10 giugno, venne rapito e ucciso da un gruppo di fascisti.

Quel seggio attualmente non viene occupato da nessun parlamentare: il 30 maggio del 2024 – in occasione del centesimo anniversario di quel discorso – venne deciso di lasciarlo libero in suo ricordo.