George Clooney e Brad Pitt hanno fatto i fenomeni a Venezia

Gli attori statunitensi George Clooney e Brad Pitt sono arrivati domenica al festival del cinema di Venezia per presentare Wolfs di Jon Watts, film fuori concorso di cui sono protagonisti e in cui recitano insieme per la prima volta dal 2008, quando uscì Burn After Reading – A prova di spia. Dall’arrivo in mototaxi al red carpet hanno attirato tutte le attenzioni, facendo i fenomeni come pochi, oltre a loro, saprebbero fare: hanno ballato, mostrato grandi e compiaciuti sorrisi, ridacchiato tra loro, poi sono andati tra i fotografi e si sono messi in posa insieme a loro. Durante gli applausi dopo la proiezione del film si sono abbracciati, da buoni amici quali sono.

