Alla Camera dei deputati è arrivato anche il gelato, alla fine

Da martedì alla buvette di Montecitorio, l’elegante bar della Camera dei deputati frequentato da parlamentari, giornalisti e funzionari, sono arrivati anche i gelati. Al momento vengono serviti solo 6 gusti, tutti senza glutine: mango, limone, caramello salato, nocciola, pistacchio e cioccolato fondente, disponibili anche in versione vegana. Il gelato viene venduto solo in coppette: quella piccola costa 3,50 euro, quella grande 4,50.

Alla buvette viene servito solo cibo da consumare rapidamente e sul posto: per questo le porzioni sono tipicamente piccole e le coppette sono state considerate più pratiche del cono. A palazzo Montecitorio in realtà era già possibile acquistare dei gelati nel bar dei dipendenti, ma solo confezionati e non artigianali.

L’iniziativa è partita dal deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, che l’ha presentata come un modo per valorizzare l’eccellenza italiana nel gelato, ed è stata approvata con il voto favorevole del Collegio dei questori, un gruppo composto da 3 deputati che ha il compito di sovrintendere alla gestione amministrativa della Camera. Ne fanno parte Trancassini e i colleghi Alessandro Manuel Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (Movimento 5 Stelle), che ha votato contro.

– Leggi anche: I luoghi notevoli di Camera e Senato