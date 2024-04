Il fotografo della copertina di “7” si è scusato per i due piedi sinistri di Sofia Goggia

Il fotografo Massimo Sestini ha pubblicato un post su Instagram per spiegare cosa è successo con la foto di copertina dell’ultimo numero di 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui la famosa sciatrice Sofia Goggia aveva due piedi sinistri. Sestini, che ha scattato la foto ed è anche accreditato in copertina come l’autore del servizio, ha scritto: «Il mio postproducer [cioè la persona che si occupa di sistemare e ritoccare le foto digitalmente una volta scattate] ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria». Si è poi scusato «con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia».

La copertina di 7 con Sofia Goggia era uscita venerdì, e i due piedi sinistri erano stati immediatamente notati. Anche dalla stessa Sofia Goggia, che ci aveva scherzato su Instagram.