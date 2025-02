La foto di soli uomini alla riunione della squadra di Merz

Martedì Markus Söder, il leader della CSU, cioè il ramo bavarese della CDU – il principale partito di centrodestra della Germania che ha vinto le elezioni parlamentari di domenica – ha pubblicato sui suoi profili social una fotografia che è poi circolata molto online ed è stata assai criticata. Nella fotografia oltre a Söder ci sono altri cinque esponenti della CDU-CSU, tra cui il leader del partito Friedrich Merz, che sarà probabilmente il prossimo cancelliere tedesco. Sono tutti ritratti in pose rilassate, sorridono e sono appoggiati in modo disinvolto agli schienali delle sedie. C’è però un altro elemento in questa fotografia: sono tutti uomini, bianchi, tra i 47 e i 69 anni.

I sei politici stavano partecipando a una riunione di coordinamento tra CDU e CSU. Nel testo di accompagnamento della foto pubblicata su X e su Instagram Söder l’ha spiegata così:«Siamo pronti per un cambiamento politico in Germania». Susan Vahabzadeh sulla Süddeutsche Zeitung ha osservato sarcasticamente che la fotografia evoca più che altro dinamiche politiche e sociali di decenni fa, invece che il futuro del paese: «I leader dell’Unione [CDU] sono chiaramente di buon umore mentre discutono del futuro del Paese» e «ricordano quanto velocemente le cose possano tornare al passato», ha scritto. «Gli uomini determinano tra loro il destino della nazione», ha aggiunto.

Vahabzadeh non è stata l’unica a sottolineare l’assenza di donne. «Avete nascosto le donne sotto al tavolo?», ha chiesto una persona nei commenti; «Ci sono più porte che donne in questa fotografia», ha commentato un’altra.

Alcuni esponenti politici di altri partiti, soprattutto dei Verdi, hanno criticato la fotografia, mentre Lilli Fischer, della CDU, ha provato a difendere il suo partito scrivendo su X che la segretaria generale del partito «avrebbe potuto essere una donna – se tutte le donne a cui era stato proposto non avessero detto no».

