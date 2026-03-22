Le foto di rito dei politici che votano per il referendum sulla giustizia

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota al referendum per confermare la riforma della giustizia. Come accade per ogni votazione, i seggi in cui si sa che andranno a votare noti personaggi della politica sono sempre affollati da giornalisti e fotografi che vogliono immortalarli al momento del voto: e loro non si sono negati nemmeno questa volta. Qui una raccolta di queste classiche foto di rito nei seggi, man mano che arrivano, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

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