Le foto dei politici alla “Partita del cuore”

Ieri all’Aquila, in Abruzzo, c’è stata la “Partita del cuore”, un evento sportivo di beneficenza per raccogliere fondi per un progetto della Fondazione Bambino Gesù e della Caritas Italiana, con cui verranno assistite le famiglie dei bambini ricoverati. La Partita del cuore viene organizzata dal 1992 dalla Nazionale italiana dei cantanti, che come l’anno scorso ha giocato contro la Nazionale della politica. E come l’anno scorso ne sono uscite molte foto di ministri del governo e leader di partito intenti a fare stretching, provare qualche tiro o cercare di pararne.

Nella nazionale dei politici hanno giocato, tra gli altri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega), il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, Matteo Renzi (Italia Viva) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), “allenati” dal presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia). Alla fine hanno vinto i cantanti, 8 a 6. In quota “ex calciatori”, per alzare un po’ il livello, c’erano Fabio Cannavaro, Christian Panucci e Cristian Brocchi.