Le foto insolite dei politici che hanno giocato nella “Partita del cuore”

Martedì all’Aquila, in Abruzzo, c’è stata la Partita del cuore, un evento sportivo di beneficenza organizzato per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. La Partita del cuore viene organizzata dal 1992 dalla Nazionale italiana dei cantanti, che in ogni edizione gioca contro un’altra squadra rappresentativa di personaggi famosi.

Quest’anno la squadra avversaria è stata la Nazionale della politica, e questa circostanza ha fatto sì che leader di partiti molto distanti tra loro e che nelle occasioni pubbliche tendono perlopiù ad attaccarsi reciprocamente abbiano interagito in una maniera diversa dal solito, più rilassata e amichevole.

Hanno giocato, tra gli altri, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, il presidente della Camera Lorenzo Fontana (della Lega), il senatore di Fratelli d’Italia Maurizio Gasparri e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega). La Nazionale della politica era allenata dal presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) e da Pier Ferdinando Casini (Partito Democratico). La partita sarà trasmessa mercoledì in differita su Rai 1.

Non è la prima volta che la Partita del cuore viene giocata da una squadra composta da politici: era già successo nelle edizioni del 1996 e del 1997, che anche in quelle occasioni furono caratterizzate da momenti notevoli, come per esempio l’abbraccio tra Gianfranco Fini, ai tempi presidente del partito di destra Alleanza Nazionale, e l’allora segretario del Partito Democratico della Sinistra Massimo D’Alema, dopo il gol segnato da quest’ultimo.