La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato

Nel 2007 la squadra di calcio del Barcellona fece un calendario con UNICEF, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di diritti dell’infanzia, all’epoca suo sponsor. Mise insieme alcuni bambini catalani sostenuti dalle sue iniziative e calciatori di quel Barcellona. Per puro caso fu selezionato Lamine Yamal, un bambino di Mataró che all’epoca aveva cinque mesi, nel giorno in cui il calciatore protagonista della foto era Lionel Messi, allora ventenne.

Era difficile immaginare che la foto che ne uscì, scattata da Joan Monfort e tornata fuori un paio di anni fa, avrebbe ritratto il miglior giocatore nella storia del Barcellona (ma diciamo pure il migliore nella storia del calcio) e colui che già ora, meno di vent’anni dopo, è il giocatore più forte del Barcellona e uno dei più promettenti del calcio mondiale. Domenica sera Messi e Yamal si affronteranno nella finale dei Mondiali maschili di calcio Argentina-Spagna. Di questa foto, insomma, si parlerà parecchio in questi giorni.