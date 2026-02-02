Le foto di Mattarella all’ospedale Niguarda in visita ai feriti dell’incendio di Crans-Montana

Lunedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato in visita all’ospedale Niguarda di Milano: qui sono ricoverati alcuni dei giovani rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Mattarella ha visitato il centro ustioni e ha incontrato alcuni dei pazienti che erano nelle condizioni di farlo, e si è informato sulla situazione di quelli che stavano troppo male per partecipare all’incontro.

La visita è durata una quarantina di minuti ed è stata descritta come un momento emozionante per i presenti dall’assessore alla Sanità della Lombardia, Guido Bertolaso, e dal padre di uno dei ragazzi feriti, Umberto Marcucci. La visita è stata a sorpresa e non era prevista dall’agenda ufficiale del presidente, che si trova a Milano per i primi eventi delle Olimpiadi, a Palazzo Marino e alla Scala.