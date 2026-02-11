La prima foto della sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo il suo infortunio

Mercoledì la famosa sciatrice statunitense Lindsey Vonn – che domenica mattina si era rotta una gamba durante la discesa libera femminile – ha pubblicato su Instagram la sua prima foto dopo l’infortunio. Vonn, che è ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ha detto che ha dovuto subire tre interventi chirurgici per la frattura multipla alla tibia sinistra che si è procurata.

In un comunicato pubblicato lunedì Vonn aveva anticipato che ci sarebbero voluti più interventi per risanare la frattura, confermando di essere caduta perché passata troppo vicina a una porta: «nelle gare di sci alpino la differenza tra una traiettoria strategica e un infortunio catastrofico può essere di appena 5 pollici [circa 13 centimetri, ndr]».