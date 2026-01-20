Queste foto virali dell’eccezionale nevicata in Kamchatka sono false

Dopo l’abbondante nevicata dei giorni scorsi in Kamchatka, straordinaria anche per gli standard di questa penisola russa, sono molto circolate online alcune fotografie false, generate utilizzando software di intelligenza artificiale. Mostrano dall’alto quartieri residenziali i cui edifici sono sommersi dalla neve e a malapena visibili, o “incastonati” sotto una specie di montagna di neve. In tanti le hanno prese per buone e le hanno condivise a loro volta, incluso il Tg1, in un servizio in cui le foto false erano montate con video veri. Anche il meteorologo e climatologo Giulio Betti ha avvisato tramite il suo profilo Instagram che le foto che stavano circolando online erano false.

Su X, dove le foto sono circolate moltissimo, gli utenti che chiedevano al chatbot Grok di verificare l’autenticità delle foto ottenevano una risposta affermativa e argomentata. «Sì, queste immagini mostrano nevicate davvero estreme in Kamchatka», rispondeva Grok. Solo in un secondo momento, nei tweet che includevano queste foto, è stata aggiunta una community note (il sistema con cui gli utenti di X possono correggere o aggiungere informazioni contestuali a contenuti ritenuti falsi).

A favorire almeno in parte l’errore di valutazione di molte persone sono state le circostanze eccezionali e anche il fatto che i video veri che nel frattempo circolavano online sono in effetti piuttosto notevoli. Mostrano macchine e viali ricoperti da diversi metri di neve, e residenti bloccati nelle loro case. Arrivano inoltre da un posto del mondo in cui la copertura dei media internazionali è assente e la disponibilità di Internet è limitata. I soli video disponibili sono girati da persone del luogo e commentati perlopiù in russo.

La nevicata recente nella Kamchatka è stata tra le più abbondanti di sempre e la più abbondante degli ultimi trent’anni. Ha coperto interi quartieri, bloccato gli ingressi delle case e interrotto il trasporto pubblico. Gli accumuli di neve hanno raggiunto i piani più alti degli edifici, creando un panorama surreale anche per una penisola dell’estremo oriente russo caratterizzata da un clima inospitale ed estremamente nevoso.

