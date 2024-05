La fiamma olimpica è arrivata in Francia, a Marsiglia

Mercoledì sera la fiamma olimpica è arrivata in Francia in vista delle Olimpiadi di quest’estate, che si terranno a Parigi: è stata portata fino a Marsiglia dalla Grecia a bordo del Belem, un veliero. A portare la fiamma olimpica sul suolo francese è stato il nuotatore olimpionico francese Florent Manaudou, che poi ha passato la fiaccola olimpica all’atleta paralimpica Nantenin Keïta, che a sua volta l’ha data al rapper marsigliese Jul. Jul ha poi usato la fiaccola per accendere il braciere olimpico realizzato per le Olimpiadi di Parigi.

La fiaccola con la fiamma olimpica era stata accesa il 26 aprile in Grecia, nello stadio olimpico di Atene. Nei prossimi mesi, fino all’inizio dei giochi olimpici il 26 luglio, farà un percorso attraverso 400 diverse città francesi.