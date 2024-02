Le immagini della nuova Ferrari SF-24

Martedì a Fiorano (Modena) la Ferrari ha presentato l’auto con cui parteciperà al prossimo Mondiale di Formula 1. Si chiama SF-24 ed è lo sviluppo della SF-23, l’auto con cui la Ferrari aveva corso nella passata stagione, dove si era posizionata al quarto posto nel campionato costruttori (il titolo annuale assegnato alla squadra che ottiene più punti sommando quelli dei suoi piloti), con 406 punti.

Al Mondiale che inizierà il 2 marzo in Bahrein la Ferrari si presenterà con la stessa squadra dello scorso: i piloti saranno il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

A partire dal 2025 Sainz sarà sostituito dal pilota britannico Lewis Hamilton, che lascerà la Mercedes dopo 12 stagioni e sei campionati vinti.

Fra martedì e mercoledì la Ferrari SF-24 sarà provata sul circuito di Fiorano, vicino alla sede della società a Maranello.

La SF-24 è la terza macchina presentata dalla Ferrari dall’entrata in vigore del nuovo regolamento che due anni fa aveva consentito alle auto di Formula 1 di tornare a produrre oltre il 50 per cento del loro carico aerodinamico, cioè la forza che aumenta l’aderenza all’asfalto, sfruttando il cosiddetto effetto suolo, come si usava fino agli inizi degli anni Ottanta.

