Il video del Fenerbahçe che abbandona il campo dopo due minuti, nella Supercoppa di Turchia

Domenica si doveva giocare la Supercoppa di Turchia di calcio tra il Galatasaray e il Fenerbahçe, le due principali squadre di Istanbul, a Şanlıurfa, una città nel sud-est della Turchia. La partita però è durata solo due minuti.

Al primo minuto l’attaccante argentino Mauro Icardi, ex giocatore dell’Inter, ha segnato il gol dell’1-0 per il Galatasaray. Al momento di riprendere il gioco, poi, i calciatori del Fenerbahçe hanno lasciato il campo, perdendo la partita a tavolino (cioè non sul campo, ma venendo squalificati), come gesto di protesta contro la federazione turca. Sempre per contestare la federazione, peraltro, il Fenerbahçe aveva schierato i giocatori dell’under 19 e non i titolari.

Il Fenerbahçe è in contrasto con la federazione per via di una serie di episodi di violenza che hanno riguardato la squadra e per i quali il club non si è sentito abbastanza tutelato. In particolare domenica 17 marzo, durante la partita di campionato tra Trabzonspor e Fenerbahçe, i tifosi della squadra di casa avevano invaso il campo e aggredito i giocatori e lo staff del Fenerbahçe. Per questo motivo, la scorsa settimana circa 25mila tifosi-soci del club si erano riuniti allo stadio per votare se la squadra dovesse addirittura abbandonare il campionato turco (per il momento hanno deciso di no, ma alla fine della stagione ci sarà la decisione definitiva).

La Supercoppa di domenica era stata in origine organizzata in Arabia Saudita per lo scorso 29 dicembre, ma poi non si era giocata, perché i tifosi delle due squadre si erano opposti alle richieste delle autorità arabe, che non volevano che allo stadio venissero esposti o cantati messaggi politici di alcun tipo. Alla fine era stata riprogrammata per domenica 7 aprile, ma è durata appunto solamente due minuti. La vittoria è andata quindi al Galatasaray a tavolino.

È probabile che la dirigenza del Fenerbahçe abbia scelto di presentare la squadra almeno al calcio d’inizio per non rischiare sanzioni più serie, che potessero interessare anche il campionato (dove il Fenerbahçe è secondo in classifica, con due punti in meno rispetto proprio al Galatasaray). Ora un’eventuale squalifica dovrebbe riguardare solo le partite di Supercoppa o di Coppa di Turchia.