La prima volta di Federer contro Nadal, vent’anni fa

Il 28 marzo del 2004, vent’anni fa, si giocò la prima partita di tennis tra lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. Avevano già giocato contro in un partita di doppio due settimane prima, ma quella di Miami fu la prima volta in una gara singolare: fu la prima di 40 partite ufficiali tra i due, che da lì in poi si affrontarono in una delle più famose rivalità di sempre, del tennis e dello sport in generale. Negli anni successivi Federer e Nadal diventarono due dei più vincenti tennisti della storia.

All’epoca Federer aveva 22 anni ed era già numero 1 nel ranking mondiale, dopo aver vinto i suoi primi due tornei del Grande Slam, i più prestigiosi del tennis (Wimbledon nel 2003 e Australian Open nel 2004); Nadal invece aveva 17 anni, era numero 34 nel ranking mondiale e poco conosciuto, dato che non aveva ancora mai vinto un torneo del circuito ATP.

La partita del 28 marzo del 2004 fu il terzo turno del torneo di Miami (della categoria Masters 1000, all’epoca chiamata solo Masters, la più importante dopo gli Slam). Fu per molte ragioni quella che rese famoso Nadal: Federer era infatti considerato nettamente favorito per la vittoria della partita e del torneo, ma Nadal riuscì a batterlo a sorpresa per due set a zero (6-3, 6-3), in soli 69 minuti. Nadal perse poi al quarto turno contro il cileno Fernando González, e il torneo fu vinto dal numero 2 al mondo, lo statunitense Andy Roddick.