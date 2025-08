Le «fattorie» dell’intelligenza artificiale, secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy 

Al question time alla Camera, uno dei momenti in cui i membri del governo rispondono alle domande dei parlamentari, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha detto che in Italia c’è una delle principali «fattorie» dell’intelligenza artificiale in Europa. Urso intendeva le AI factories, gli impianti di sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma ha tradotto il termine in maniera letterale confondendosi con l’inglese in un momento piuttosto goffo e poi circolato molto sui social:

Urso si riferiva in particolare al supercomputer Leonardo, installato nel 2022 al tecnopolo di Bologna, che ha definito una delle «fattorie» europee dell’intelligenza artificiale, collocata in Italia. Urso stava leggendo un testo scritto: arrivato alla parola in inglese si è fermato per qualche secondo, visibilmente incerto su come procedere, per poi correggersi subito dopo col termine in inglese – pronunciato male, “AI factors” – e concludere il discorso.