Perry Farrell che aggredisce Dave Navarro sul palco del concerto dei Jane’s Addiction a Boston

Venerdì sera durante un concerto a Boston Perry Farrell, cantante del gruppo statunitense Jane’s Addiction, ha spintonato e poi colpito con un pugno alla spalla il chitarrista della band Dave Navarro. Diverse persone sono dovute intervenire per trattenerlo e allontanarlo dal palco e il concerto è stato concluso con molte lamentele dal parte del pubblico. La band è in tour negli Stati Uniti da maggio, ed è tornata a suonare con tutti i suoi membri riuniti dopo 14 anni.

La moglie di Farrell, Etty Lau, ha spiegato la vicenda su Instagram dicendo che «la frustrazione di Perry è cresciuta sera dopo sera perché sentiva che il volume era estremamente alto e la sua voce veniva soffocata dalla musica della band». Ha aggiunto che Farrell soffre di acufeni e mal di gola, e che la sua reazione è dovuta al fatto che la band ha iniziato a suonare la canzone “Ocean” prima che lui fosse pronto e che per farsi sentire aveva dovuto gridare per tutto il tempo, oltre a sorbirsi le lamentele delle prime file che dicevano che non si sentiva. Online alcuni fan presenti al concerto hanno scritto che la tensione era iniziata prima, quando Farrell aveva gridato contro Navarro. Lau ha scritto comunque che la tensione e l’animosità tra i membri della band contribuisce alla «magia che rende il gruppo così dinamico».