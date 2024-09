I Jane’s Addiction hanno cancellato il resto del loro tour dopo l’aggressione del cantante Perry Farrell al chitarrista Dave Navarro

Lunedì il gruppo statunitense Jane’s Addiction ha annunciato che cancellerà i propri concerti previsti fino a metà ottobre dopo che lo scorso venerdì il cantante della band Perry Farrell aveva prima spintonato e poi colpito con un pugno alla spalla il chitarrista Dave Navarro durante un concerto del gruppo a Boston: diverse persone erano dovute intervenire per trattenerlo e allontanarlo dal palco e il concerto si era concluso con molte lamentele da parte del pubblico. Il gruppo è composto da quattro membri in tutto: Navarro ha diffuso un comunicato insieme al batterista Stephen Perkins e al bassista Eric Avery in cui la cancellazione dei concerti veniva attribuita al comportamento e ai «problemi di salute mentale» di Farrell.

La mattina dopo l’aggressione la moglie di Farrell, Etty Lau Farrell, aveva scritto che «c’è molta tensione e animosità tra i membri del gruppo», ma che erano proprio questi aspetti a contribuire alla «magia che rende il gruppo così dinamico». Secondo il suo racconto, dopo il concerto Farrell avrebbe «avuto un crollo nervoso», piangendo per ore. Lunedì Navarro, il bassista Eric Avery e il batterista Stephen Perkins hanno detto di essere preoccupati «per la sua salute e sicurezza personale, così come per la propria» e che sperano che Farrell «possa trovare l’aiuto di cui ha bisogno». In un’altra dichiarazione tutti e quattro i membri hanno scritto di «aver preso la difficile decisione di prendersi una piccola pausa dalla band».

I Jane’s Addiction cominciarono a suonare insieme a Los Angeles nel 1985: nel corso dei decenni la formazione della band è cambiata varie volte, ma da maggio di quest’anno erano in tour con la formazione originale per la prima volta dopo 14 anni.