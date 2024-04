Il primo cauto approccio della famiglia imperiale giapponese a Instagram

La famiglia imperiale del Giappone ha recentemente aperto un account Instagram. Nonostante per il momento le foto pubblicate sulla pagina ritraggano i suoi membri in occasioni ufficiali, e siano in alcuni casi già di dominio pubblico, la creazione della pagina è considerato un segnale di notevole e insolita apertura. La famiglia imperiale è infatti tradizionalmente molto riservata, anche perché fino al 1945 l’imperatore era considerato la manifestazione di una divinità nella religione tradizionale giapponese, lo shintoismo, ed è tuttora un’importante figura religiosa.

Le foto pubblicate sono tutte piuttosto formali, a differenza di quanto fatto da altre famiglie reali nel mondo, che invece hanno usato i social per comunicare un’immagine di sé più vicina alla quotidianità dei propri sudditi. Ci sono immagini della coppia imperiale in visita ai luoghi colpiti dal terremoto del primo gennaio 2024, in incontri ufficiali con altri monarchi e capi di stato, o che ispeziona gli esemplari in gara in un concorso di bonsai (alberi potati per rimanere molto piccoli, tipici della tradizione giapponese).

La pagina ha il nome dell’Agenzia della casa imperiale, in giapponese Kunaicho, l’ente statale giapponese che si occupa degli affari della famiglia imperiale. I monarchi del Giappone sono gli unici al mondo a usare ancora la carica di “imperatore”: dal 2019 è ricoperta da Naruhito, che è succeduto a suo padre Akihito dopo la sua abdicazione per motivi di salute.