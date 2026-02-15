La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu durante Inter-Juventus

Sabato sera si è giocata Inter-Juventus nella Serie A maschile di calcio. Come spesso accade, è stata una partita tesa e che ha generato varie polemiche. Ha vinto l’Inter 3-2 grazie a un gol segnato al novantesimo da Piotr Zielinski, ma a far discutere è stata soprattutto l’espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu, avvenuta nei minuti finali del primo tempo. Kalulu è stato espulso per aver ricevuto la seconda ammonizione dopo un fallo su Alessandro Bastoni che, a detta della maggior parte dei commentatori ed esperti arbitrali, non c’era. Dal video si vede che Bastoni viene solo sfiorato da Kalulu.

Il VAR, il sistema che prevede la presenza di un altro arbitro in una sala video che può rivedere le azioni al rallentatore e richiamare l’arbitro di campo quando pensa che possa aver preso una decisione sbagliata in situazioni determinanti, non può intervenire per segnalare un errore su un secondo cartellino giallo. È una piccola falla nel regolamento che peraltro dovrebbe essere cambiata a breve, ma che ieri non ha permesso agli arbitri di modificare la decisione.