I passaporti statunitensi con la faccia di Trump per i 250 anni della Dichiarazione di indipendenza

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti rilascerà dei passaporti con un’immagine del presidente Donald Trump stampata all’interno per celebrare il 250esimo anniversario dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, che fu firmata il 4 luglio del 1776. Nella parte interna della copertina ci sarà un disegno della faccia di Trump basato sul suo ritratto ufficiale e sullo fondo il testo della Dichiarazione d’indipendenza, mentre sulla pagina interna della copertina posteriore verrà stampato un dettaglio del dipinto Dichiarazione d’Indipendenza di John Trumbull.

Il dipartimento di Stato comincerà a rilasciare i passaporti questa estate e saranno disponibili per chiunque li richieda finché esauriranno. Non è stato ancora indicato quanti ne verranno stampati, ma sarà una tiratura limitata. Si potranno ritirare solo dall’ufficio passaporti della capitale Washington.

Trump, utilizzando il pretesto del 250esimo anniversario, è riuscito a far imprimere la sua immagine su diversi oggetti. Lo ha già fatto sui nuovi pass per l’accesso annuale ai parchi nazionali degli Stati Uniti dove, è stata stampata un’immagine del suo volto accanto a quello di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti.

Inoltre la zecca degli Stati Uniti produrrà delle monete commemorative con l’immagine di Trump. Non è consentito stampare il volto di un presidente in vita su una moneta, ma è stata fatta un’eccezione in vista dell’anniversario.

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