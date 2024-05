Le immagini della nuova eruzione del vulcano nella penisola islandese di Reykjanes

Mercoledì ha nuovamente eruttato il vulcano nella penisola di Reykjanes, in Islanda: si trova nel sudovest del paese e a poca distanza dalla capitale Reykjavík. È la quinta eruzione nella zona in sei mesi, e la vicina cittadina di Grindavík era già stata danneggiata dalla lava e in gran parte evacuata. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di tutti quelli che si trovavano per vari motivi nella cittadina, ma alcuni residenti si sono rifiutati di andarsene, secondo quanto ha detto la protezione civile. È stato evacuato anche il vicino centro termale Laguna Blu, la più famosa area geotermale islandese e tra le maggiori attrazioni turistiche dell’isola.

In Islanda terremoti ed eruzioni vulcaniche sono molto comuni, perché l’isola si trova lungo la linea di congiunzione tra due placche tettoniche, la nordamericana e l’euroasiatica. Nella penisola di Reykjanes l’attività vulcanica è ricominciata solo negli ultimi anni dopo quasi 800 anni di quiescenza. Dal 2021 ci sono state otto eruzioni prima di questa: tranne quelle più recenti, che hanno fatto grossi danni a Grindavík, le eruzioni precedenti erano avvenute lontano da infrastrutture o centri abitati.