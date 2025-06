Una colonna di fumo e cenere alta più di 11mila metri, sopra un vulcano in Indonesia

Martedì 17 giugno c’è stata un’eruzione del Lewotobi Laki-laki, un vulcano alto quasi 1.600 metri che si trova sull’isola di Flores, nell’est dell’Indonesia. Il vulcano ha prodotto una colonna di fumo e cenere che secondo le misure dell’ente vulcanologico indonesiano ha raggiunto un’altezza di più di 11mila metri, cioè superiore alle altitudini raggiunte dalle più alte montagne del mondo e attorno a quella a cui volano solitamente gli aerei di linea. I video che la mostrano sono in effetti piuttosto impressionanti.

Le autorità locali hanno raccomandato ai residenti di non avvicinarsi al vulcano a meno di 7 chilometri di distanza dal cratere e sono state cancellate decine di voli diretti o provenienti da Bali, una popolare località turistica soprattutto per gli australiani, che si trova a ovest di Flores. Non ci sono state notizie di persone ferite o morte a causa di questa eruzione, mentre lo scorso novembre erano morte 9 persone a causa di una precedente eruzione.