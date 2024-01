I 70 punti segnati in una sola partita di basket NBA da Joel Embiid

Joel Embiid, giocatore di basket dei Philadelphia 76ers, ha stabilito lunedì sera un nuovo record storico per la sua squadra, segnando 70 punti nella partita di stagione regolare NBA, il campionato professionistico nordamericano, contro i San Antonio Spurs. Philadelphia ha vinto 133-123, Embiid è diventato il nono giocatore nella storia del campionato ad arrivare a quota 70 punti in una partita. È il primo a farlo per i 76ers: il precedente record di punti con la squadra apparteneva a Wilt Chamberlain, che ne aveva segnati 68 cinquantasette anni fa (Chamberlain segnò anche 100 punti in una sola partita, ma per i Philadelphia Warriors).

AN HISTORIC 70-POINT NIGHT FOR JOEL EMBIID 👏 ✅ 76ers franchise record

✅ 9th player in NBA history to score 70+

✅ A new career high 70 PTS, 18 REB, 24/41 FGM, 21/23 FTM pic.twitter.com/gDKY2E9bVA — NBA (@NBA) January 23, 2024

Embiid, che nell’ultima stagione ha vinto il premio di miglior giocatore del campionato, ha tirato 41 volte segnando 24 canestri, ha realizzato 21 dei 23 tiri liberi a disposizione, ha preso 18 rimbalzi e fatto cinque assist. Dopo la fine della partita la prestazione è stata molto festeggiata dai compagni di squadra di Philadelphia. Nella stessa serata in un’altra partita Karl-Anthony Towns dei Minnesota Timberwolves ha segnato 62 punti contro gli Charlotte Hornets, perdendo però la partita.