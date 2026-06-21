Le 15 parate del portiere di Curaçao nella partita dei Mondiali contro l’Ecuador, finita 0-0

Curaçao partecipa per la prima volta ai Mondiali maschili di calcio ed è il paese più piccolo ad averlo mai fatto. Nella notte tra sabato e domenica ha pareggiato 0-0 contro il ben più quotato Ecuador e ha così ottenuto il suo primo punto di sempre nella competizione. È stata una sorpresa, visto che neanche una settimana prima aveva perso 7-1 contro la Germania. Il merito è soprattutto del suo portiere Eloy Room, che ha fatto ben 15 parate, il numero più alto mai registrato ai Mondiali in una partita senza supplementari.

Qui potete vedere tutte e 15 le parate in modo un po’ più chiaro:

Eloy Room ha 37 anni e gioca da più di 10 anni con la nazionale di Curaçao. Ha anche avuto una discreta carriera nei club, vincendo un campionato olandese nel 2018 e un campionato nordamericano nel 2020, e facendosi notare per i suoi ottimi riflessi. Dopo un’amichevole tra le loro nazionali del 2023, persino l’argentino Lionel Messi (uno dei calciatori più forti di sempre) si congratulò con lui per alcune parate. E dire che quella partita era finita 7-0 per l’Argentina.

I Mondiali maschili di calcio si stanno giocando dall’11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta sono a 48 squadre, e non più a 32 come nelle edizioni precedenti. Questa cosa ha permesso a molte nazionali di partecipare al torneo per la prima volta: non solo Curaçao, ma anche Capo Verde, Uzbekistan e Giordania.