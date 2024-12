Un uomo di Toronto ha creato una gigantesca animazione con le mappe delle sue corse

Per circa dieci mesi un uomo canadese di nome Duncan McCabe ha corso più volte alla settimana per un totale di più di mille chilometri e ha registrato i risultati su Strava, un’app molto popolare per la corsa dove le persone possono tenere traccia dei loro allenamenti, incluso il percorso seguito e la durata. Ogni giorno McCabe percorreva un percorso simile, con piccole modifiche: l’obiettivo finale era realizzare un video in cui le mappe dei percorsi, montate una di seguito all’altra, compongono una figura stilizzata che si muove per le strade di Toronto e balla sulla canzone house “Purple Hat”.