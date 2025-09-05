Il lungo video che Drake ha girato a Milano

Mentre era a Milano per due concerti all’Unipol Forum di Assago lo scorso weekend, il rapper canadese Drake ha girato un lungo video in alcuni posti della città: il Castello Sforzesco, San Siro, la trattoria del Nuovo Macello, il circolo bocciofilo Caccialanza, il teatro Gerolamo o via Padova, che percorre a bordo di una Fiat d’epoca. Il video fa parte di una serie che anticipa Iceman, il suo prossimo disco che non ha ancora una data di uscita, dopo altri due che erano stati girati a Toronto e Manchester.