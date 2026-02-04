Tra le decorazioni per il Capodanno lunare in Cina è spuntato Draco Malfoy

La saga di Harry Potter è molto popolare anche in Cina, ma quest’anno c’è un altro motivo per cui è tornata a far notizia nel paese: in vista del Capodanno lunare, infatti, sono spuntate moltissime decorazioni con la faccia del personaggio di Draco Malfoy e il suo tipico sorriso beffardo. Nonostante il personaggio interpretato da Tom Felton sia uno dei principali rivali del protagonista, in Cina è diventato in maniera un po’ improbabile un simbolo di buon auspicio per le imminenti festività.

Dipende dal fatto che il nome di Draco Malfoy in cinese è “Mǎ’ěrfú”, una parola che contiene i caratteri che indicano cavallo (mǎ) e buona fortuna (fú), e che quindi è considerata particolarmente propizia, visto che quello che sta per cominciare secondo il calendario cinese è proprio l’anno del cavallo.

Molte porte di casa sono state addobbate con le tradizionali decorazioni rosse che auspicano salute, fortuna e prosperità, ma con la faccia di Malfoy; i siti di e-commerce vendono anche adesivi e calamite con la sua immagine, che in un centro commerciale nella provincia di Henan è stata anche proiettata a dimensioni enormi. Sui social cinesi inoltre molte persone pubblicano foto o video del personaggio, invitando i propri follower a condividerle per buon auspicio. Altre invece appendono le decorazioni a testa in giù, un gesto che sempre secondo la tradizione porta fortuna.

Il Capodanno lunare è considerato la più grande migrazione annuale di esseri umani al mondo, e oltre che in Cina viene celebrato sia in molti paesi dell’Asia, come Corea del Sud, Mongolia e Thailandia, sia nelle loro comunità in giro per il mondo. Ogni anno milioni di persone si spostano dalle città verso le zone rurali da cui provengono le loro famiglie per festività che durano 15 giorni: quest’anno cominciano martedì 17 febbraio e si concluderanno il 3 marzo con la festa delle lanterne. Del suo nuovo ruolo in vista del Capodanno si è accorto anche Felton, che oggi ha 38 anni e in una storia su Instagram ha condiviso uno dei post che ne parlano, aumentando ancora di più l’entusiasmo.

– Leggi anche: I protagonisti della nuova serie su Harry Potter