Il video della doppietta dell’Italia nello ski cross, con Simone Deromedis e Federico Tomasoni

Nel penultimo giorno di Olimpiadi l’Italia ha fatto la sua prima doppietta, ha cioè vinto l’oro e l’argento nella stessa gara. Simone Deromedis e Federico Tomasoni sono arrivati primo e secondo nella finale di ski cross, la specialità dello sci freestyle in cui si gareggia in 4 contemporaneamente lungo una discesa, e vince chi arriva per primo al traguardo.

Per stabilire chi fosse arrivato secondo tra Tomasoni e lo svizzero Alex Fiva è stato peraltro decisivo il fotofinish, perché sono arrivati a pochi millesimi di distanza.

