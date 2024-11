Una squadra di NBA che prende la metropolitana a New York per evitare la maratona

Domenica pomeriggio i giocatori dei Detroit Pistons, squadra che gioca nell’NBA, il principale campionato di basket nordamericano, hanno dovuto prendere la metropolitana a New York per andare a giocare al Barclays Center di Brooklyn contro i Brooklyn Nets. Le strade della città erano infatti bloccate dalla maratona, corsa da oltre cinquantamila persone: solitamente le squadre si muovono in aereo tra una città e l’altra e poi raggiungono i palazzetti a bordo di pullman privati, ed è quindi molto raro vedere gli atleti che prendono i mezzi pubblici. Alla fine Detroit, per cui gioca anche l’italiano Simone Fontecchio, ha vinto 106-92 contro Brooklyn.

All’inizio del video sulla sinistra si vede anche Simone Fontecchio

Nel 2017 circolò molto un video pubblicato da LeBron James, uno dei più forti e famosi giocatori di basket di tutti i tempi, che prendeva la metropolitana sempre a New York assieme ai suoi compagni dei Cleveland Cavaliers, la squadra per la quale giocava allora. Nel video LeBron diceva che avevano scelto la metro «per risparmiare un po’ di tempo» e per fare in sei minuti una strada che in pullman avrebbero impiegato quaranta minuti a percorrere.