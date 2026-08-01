La dedica di Arrigo Sacchi a Franco Baresi sulla Gazzetta dello Sport

Nell’edizione cartacea della Gazzetta dello Sport di sabato c’è una grande dedica a Franco Baresi, storico capitano del Milan e della nazionale morto venerdì, da parte di Arrigo Sacchi, altrettanto storico allenatore delle due squadre. Per commemorare Baresi, Sacchi ha comprato un’intera pagina: ha uno sfondo rosso e al centro un cuore nero, colori che richiamano quelli del Milan. Sotto al cuore c’è scritto: «Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo, ineguagliabile esempio per tutti. Con immenso affetto e profonda riconoscenza».

Tra Sacchi e Baresi c’era un legame non solo di amicizia profonda ma anche professionale. Sacchi era arrivato ad allenare il Milan nel 1987, quando Baresi era già capitano. Quelli furono gli anni del cosiddetto “grande Milan”, squadra diventata famosa per le sue importanti vittorie e per un modo di giocare rivoluzionario che fu possibile anche per il grande rapporto di fiducia e stima reciproca tra Baresi e Sacchi. Il rapporto tra i due si è poi consolidato in Nazionale: con Sacchi, prima al Milan e poi in Nazionale negli anni Novanta, Baresi giocò le stagioni migliori della sua carriera.

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