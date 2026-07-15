Come hanno festeggiato gli americani il 250esimo anniversario degli Stati Uniti?

Il 4 luglio è una festività molto sentita dagli americani: è la festa nazionale e in ogni città, grande o piccola, ci sono fuochi d’artificio, concerti, parate, rievocazioni storiche e soprattutto barbecue sempre accesi. Quest’anno ricorre un anniversario particolarmente importante: 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza. Proprio per questo sono previste più feste, più attività, più eventi, che dureranno tutto l’anno.

Nell’ultimo video uscito sul canale YouTube di Da Costa a Costa Francesco Costa racconta tutto quello che c’è da sapere sul 4 luglio e su questo anniversario così significativo, con un inviato speciale in California per mostrare i festeggiamenti e le testimonianze degli americani.

Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito:

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