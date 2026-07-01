La vita dei cowboy in un ranch in Texas

Tra Austin e San Antonio c’è una parte del Texas in cui si concentrano tantissimi ranch, dove vivono cavalli, bovini, e i cowboy, quelli veri. Col team di Da Costa a Costa Francesco Costa ha passato un paio di giorni nel ranch di Harrieth Stewart e Tom Lamonica a Bandera, per capire cosa vuol dire scegliere questo stile di vita e lavorare nelle zone più rurali del paese.

Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito.

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