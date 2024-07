I Cypress Hill hanno suonato davvero con la London Symphony Orchestra, come succedeva nei Simpson

Mercoledì sera i Cypress Hill, gruppo di hip hop statunitense tra i più famosi nel suo genere negli anni Novanta, hanno tenuto un concerto alla Royal Albert Hall di Londra, nel Regno Unito, in cui hanno eseguito alcune delle loro canzoni più famose accompagnati dalla London Symphony Orchestra, una delle orchestre sinfoniche più importanti al mondo. Il concerto è stato soprattutto un tributo a un episodio del 1996 della serie animata I Simpson, in cui il gruppo aveva fatto una piccola ma famosa apparizione.

Nell’episodio, in cui Homer si trova un po’ per caso a partecipare a un festival di musica rock insieme a molti noti musicisti dell’epoca, nei camerini compaiono alcuni membri della London Symphony Orchestra spaesati. Un tecnico chiede quindi chi li abbia ingaggiati per suonare, «magari mentre era fatto», suggerendo che siano stati i Cypress Hill, che erano famosi per amare molto la marijuana. Nell’episodio l’orchestra e la band suonano poi una versione di “Insane in the Brain”, la loro canzone più famosa, che hanno riproposto al concerto di mercoledì.

Durante il concerto di mercoledì i Cypress Hill e la London Symphony Orchestra hanno suonato tutto il disco del 1993 Black Sunday, che contiene appunto anche “Insane in the Brain”.