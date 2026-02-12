Il video della nazionale italiana di curling usato dal PD per fare campagna elettorale contro il referendum

Il Partito Democratico ha usato un video di due atleti della nazionale italiana di curling per fare campagna elettorale contro il referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il video mostra un tiro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner, che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. Constantini lancia una stone (la pietra del curling) con scritto “Il tuo NO al referendum”, che colpisce e allontana la pietra dell’avversario con scritto “La giustizia controllata dal governo”.

Secondo il PD, infatti, la misura principale prevista dalla riforma, cioè la separazione delle carriere dei magistrati, avrebbe come risultato una maggiore dipendenza del potere giudiziario da quello politico, anche se è un’ipotesi che non ha particolare fondamento.

Il presidente del CONI, il comitato olimpico italiano, ha detto all’ANSA di essere «sbalordito» ed «esterrefatto» per il fatto che sia stata usata l’immagine degli atleti per promuovere una scelta politica. Su Instagram Constantini ha detto di non essere stata avvisata che le sue immagini sarebbero state usate a scopi politici e di non averne autorizzato l’utilizzo. Ha anche chiesto che il video fosse rimosso dai canali ufficiali del partito, come poi è stato fatto, ma è comunque ampiamente visibile online