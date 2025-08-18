In Sicilia è crollato il parapetto di un ponte per la pioggia

Sabato il parapetto di un ponte della strada statale 116, che collega le province di Catania e Messina, è crollato a Randazzo a causa delle forti piogge che hanno colpito l’area negli ultimi giorni: in un video circolato online si vedono delle automobili passare accanto al punto del crollo e l’acqua accumulata sulla carreggiata che scende sui lati. Non ci sono stati incidenti o feriti, ma il ponte è stato chiuso per alcune ore: ha riaperto lunedì pomeriggio. I video del ponte privo di parapetto sono stati usati per contestare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina da poco approvato, per esempio dal deputato regionale Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle.

Il ponte aveva già subito dei danni a causa della pioggia nel 2021, e da tempo le autorità locali chiedevano ad ANAS, la società statale che gestisce buona parte delle strade e delle autostrade italiane, di metterlo in sicurezza.

In seguito al crollo del parapetto ANAS ha inviato i propri operai per montare delle barriere provvisorie (sono quei parapetti in calcestruzzo armato modulari noti come new jersey) e permettere di riattivare la viabilità. L’azienda ha detto che giovedì inizieranno i lavori per ripristinare i parapetti divelti.