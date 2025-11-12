Il ponte appena inaugurato e subito crollato in Cina

In Cina, nella provincia centro-meridionale dello Sichuan, un ponte che era stato inaugurato appena all’inizio dell’anno è parzialmente crollato a causa di una serie di piccole frane nel terreno su cui poggiavano i suoi pilastri. Non ci sono stati morti o feriti, anche perché le autorità lo avevano chiuso lunedì proprio per ragioni di sicurezza, dato che nei giorni scorsi erano apparse crepe sulla strada e nei crepacci attorno al ponte.

I video del momento del crollo si sono diffusi molto rapidamente sui social media, soprattutto in Cina, dove il ponte era stato presentato come una struttura all’avanguardia, inaugurata solo pochi mesi fa. Sono stati poi ripresi da molti giornali internazionali.

Il ponte Hongqi è lungo circa 750 metri ed è alto più di 300. Fa parte di una lunga autostrada che collega Chengdu, la capitale dello Sichuan, con il Tibet, la regione autonoma che la Cina controlla dagli anni Cinquanta, a ovest. Passa sopra la diga di Shuangjiangkou, lungo il fiume Dadu. Si trova in un’area a intensa attività sismica: l’ultimo grande terremoto, di magnitudo 7.9, ci fu nel 2008, quando morirono 69mila persone.