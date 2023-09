La criticata versione degli inni nazionali eseguiti alla Coppa del Mondo di rugby è già stata bocciata

Martedì durante una partita di qualificazione agli Europei maschili di calcio fra Romania e Kosovo un gruppo di tifosi romeni ha esposto uno striscione contro l’indipendenza del Kosovo, con la scritta “Kosovo è Serbia”: la partita è stata sospesa per poco meno di un’ora, poi è ripresa. La UEFA, la federazione europea di calcio, ha spiegato che la sospensione è stata dovuta a «comportamenti discriminatori» da parte di alcuni tifosi: ha cioè considerato lo striscione come discriminatorio nei confronti dei kosovari. Alla fine la Romania ha battuto il Kosovo per due a zero.

Nel 2008 il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza dalla Serbia, la quale però ha sempre continuato a considerarlo come parte del suo territorio. La Romania è un alleato della Serbia, oltre a essere uno dei cinque paesi europei che non hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo (gli altri sono Spagna, Slovacchia, Cipro e Grecia).

The match between Kosovo and Romania has been suspended due to Romanian Ultras displaying this hateful banner.

Both teams have been sent to the dressing room.#ROUKOS 🇽🇰🇷🇴 | #EURO2024 pic.twitter.com/y7ywCLZDwz

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) September 12, 2023