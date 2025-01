La tradizionale “corsa in metro senza pantaloni”, a Londra

Domenica 12 gennaio a Londra diverse persone hanno preso la metro senza indossare i pantaloni: hanno partecipato a un’iniziativa che si tiene ormai da più di vent’anni in diverse città del mondo, anche italiane.

La «No Pants Subway Ride» (cioè “corsa in metro senza pantaloni”) fu organizzata per la prima volta nel 2002 a New York dal comico Charlie Todd, che ha spiegato che con questa iniziativa vuole creare «momenti inaspettati di gioia, divertimento e confusione». Nel 2002 parteciparono solo sette persone: da allora l’evento si è ripetuto ogni gennaio, nonostante il freddo, e si è esteso a molte altre città anche grazie a una crescente popolarità su internet.