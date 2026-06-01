La copertina del nuovo album di Charli xcx, con Martin Scorsese, Marc Jacobs e John Cale

Lunedì la popolarissima cantante inglese Charli xcx ha pubblicato la copertina del suo nuovo album, che si chiama Music, Fashion, Film e uscirà il 24 luglio. È una foto in bianco e nero scattata dal fotografo scozzese Aidan Zamiri, e raffigura tre artisti che la cantante considera rappresentativi dei rispettivi ambiti citati nel titolo: il compositore gallese John Cale, lo stilista statunitense Marc Jacobs e il suo connazionale Martin Scorsese, uno dei registi più importanti di sempre. Charli xcx ha detto che il disco conterrà in tutto 11 canzoni, e che durerà 30 minuti e 5 secondi.

Charlie xcx è una che di copertine se ne intende. Il suo penultimo album in studio, Brat, era stato il disco pop di maggiore successo del 2024, e inizialmente si era fatto notare proprio grazie ai meme ispirati dalla sua riuscitissima copertina, uno sfondo verde acido su cui il titolo del disco (“Brat”, che significa più o meno “ragazzaccia”) era scritto in minuscolo e con un font abusatissimo. Con quell’album aveva conquistato anche la critica, finendo ai primi posti non solo delle classifiche di fine anno delle testate che si occupano di pop, ma anche di quelle che normalmente non se lo filano. Nel 2025 aveva composto le musiche di Cime tempestose, film di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi ispirato (con molte libertà) all’omonimo romanzo di Emily Brontë.