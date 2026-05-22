Le convocazioni dell’Inghilterra per i Mondiali, con i Beatles ma senza Trent Alexander-Arnold

Venerdì l’Inghilterra maschile di calcio ha annunciato i propri convocati per i Mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti. Come per altre nazionali anche l’annuncio dell’Inghilterra è arrivato con un video. Rispetto ad altri video usciti fin qui questo spicca però per qualità, oltre che per la canzone in sottofondo. Il video è ambientato a New York e i nomi dei calciatori sono presentati nei modi più disparati: c’è chi appare su uno stivale da cowboy e chi su un cartellone pubblicitario. La canzone di sottofondo è “Come Together” dei Beatles, ai quali il video fa numerosi riferimenti.

Molti tifosi e appassionati, però, hanno notato e discusso diversi nomi che nel video non ci sono. Il tedesco Thomas Tuchel, che allena l’Inghilterra dall’inizio del 2025, ha infatti deciso di non portare ai Mondiali alcuni dei calciatori inglesi più importanti e noti degli ultimi anni. Non ci sarà per esempio il difensore Trent Alexander-Arnold, che pur giocando da titolare nel fortissimo Real Madrid non è mai stato convocato da Tuchel. All’Inghilterra mancheranno anche due giovani e talentuosi attaccanti, come Phil Foden e Cole Palmer, che nel 2024 segnò nella finale degli Europei poi vinta dalla Spagna.

In una nazionale come l’Inghilterra, ricca di giocatori di alto livello, è normale che qualcuno resti fuori dai 26 convocati. Le scelte di Tuchel hanno fatto discutere perché ha deciso di convocare calciatori come l’attaccante Ivan Toney, che gioca nell’Al Ahli in Arabia Saudita, e il centrocampista Jordan Henderson, ormai a 36 anni e a fine carriera.

È raro che un allenatore di una nazionale non venga criticato per le sue convocazioni. Soprattutto quando si tratta di un torneo così importante come i Mondiali, e ancora di più quando la squadra in questione è l’Inghilterra, dove le aspettative sono grandissime: per quanto è seguito il calcio da quelle parti, perché lì – come ci tengono spesso a ricordare – il calcio fu inventato, e perché l’Inghilterra non vince i Mondiali dal 1966.

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