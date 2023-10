Il Gran Premio del Qatar ha sfiancato i piloti di Formula 1

Domenica sera la Formula 1 ha corso il diciassettesimo Gran Premio della stagione a Lusail, nella penisola desertica del Qatar. Nonostante si sia tenuto alle 20.30 (ora locale), le temperature superiori ai 30 gradi centigradi e l’umidità superiore al 40 per cento hanno causato serie difficoltà ai piloti. Esteban Ocon ha detto di aver vomitato dentro il casco già al quindicesimo giro di pista e poi al termine ha scritto: «La gara più dura della mia carriera». Logan Sargeant della Williams si è invece dovuto ritirare prima della fine della gara ed è stato ricoverato con sintomi di disidratazione, così come Lance Stroll, che dopo essere uscito a fatica dalla sua auto è andato barcollando verso la prima ambulanza che ha trovato. Al termine della gara George Russell della Mercedes ha detto: «Siamo andati oltre il limite di ciò che è accettabile». Più della metà dei piloti scesi in pista ha accusato difficoltà dovute alle condizioni climatiche durante la guida.

Following Logan’s retirement from the Grand Prix, he has been assessed and cleared by the medical team on-site after suffering from intense dehydration during the race weakened by having flu like symptoms earlier in the week. pic.twitter.com/oeLhDrtfGC

— Williams Racing (@WilliamsRacing) October 8, 2023