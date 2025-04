Il completo blu di Trump al funerale del papa si è fatto notare

Nelle prime file dei politici che hanno partecipato al funerale di papa Francesco a Roma il completo blu indossato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è fatto notare, perché la maggior parte degli altri capi di stato attorno a lui indossava abiti neri. Trump non è stato l’unico a scegliere il blu, colore peraltro ammesso dal cerimoniale, ma il suo abito, di un blu relativamente chiaro, si distingueva abbastanza tra quelli neri del presidente francese Emmanuel Macron, del presidente argentino Javier Milei, del primo ministro britannico Keir Starmer e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Proprio per questo la scelta di Trump è stata commentata negli Stati Uniti. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, interrogata sulla questione dai giornalisti, si è limitata a dire che Trump «stava benissimo», mentre Steven Cheung, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, ha rimproverato chi ha criticato il presidente per una questione di abbigliamento. Vanessa Friedman, fashion editor del New York Times, ha però osservato che per qualcuno «molto consapevole del potere dell’apparenza» come Trump la scelta dell’abito blu non può essere stata casuale. Al funerale dell’ex presidente Jimmy Carter, ad esempio, Trump indossava un abito nero. Per Friedman Trump potrebbe aver optato per il blu chiaro per essere «subito riconoscibile» e al tempo stesso ribadire che il presidente gioca secondo le proprie regole.

