Il video di Chris Martin dei Coldplay che canta “Napule è” di Pino Daniele allo Stadio Maradona

In Francia è stato molto commentato negli ultimi giorni un video in cui si vede il presidente francese Emmanuel Macron bere una bottiglia di birra in 17 secondi. Il video è stato ripreso sabato sera negli spogliatoi dello Stade de France di Parigi, dove Macron si stava congratulando con i giocatori della squadra di rugby del Tolosa per la vittoria del campionato: il presidente comincia a bere una bottiglia di Corona e poi la finisce tutta d’un fiato, incitato dai giocatori e dallo staff.

Macron qui s’envoie une Corona cul-sec, c’est le rugby qu’on aime ! pic.twitter.com/8SeoGk2b1v — FRW – France 🏉 (@FRW_France) June 17, 2023

La deputata del partito dei Verdi Sandrine Rousseau ha criticato il video di Macron scrivendo su Twitter che riassume la «mascolinità tossica nella leadership politica in un’immagine». Libération invece ha notato come nel 2018 il presidente avesse detto che il problema dell’alcol, soprattutto fra i giovani, era quando lo si beveva molto velocemente, e nel video lui faceva la stessa cosa. Il gesto ha attirato critiche anche da alcuni medici ed esperti di dipendenze, che lo hanno definito inappropriato: Bernard Basset dell’associazione francese per le dipendenze ha detto a BFMTV che come presidente Macron avrebbe la responsabilità di dare un esempio di comportamenti sani, ma che in questo caso «mette insieme sport, feste e consumo di alcol in un contesto di pressione sociale basata sulla virilità in cui tutti bevono un po’ troppo».

Già lo scorso marzo Macron era stato criticato per essersi bevuto una birra in pubblico durante una visita nella Repubblica Democratica del Congo, mentre in Francia si susseguivano le proteste e gli scontri contro la riforma delle pensioni da lui voluta. Jean-René Cazeneuve, esponente del suo partito, Renaissance, ha detto che il presidente stava semplicemente festeggiando con i giocatori del Tolosa bevendo una birra, come da tradizione.