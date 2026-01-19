Un passaggio lungo più di 46 metri, disperato ma efficace, nei quarti di finale di NFL

Durante il divisional round dei playoff di NFL (i quarti di finale del campionato statunitense di football americano) i Chicago Bears sono riusciti ad andare ai supplementari grazie a uno spettacolare e complicatissimo passaggio del loro quarterback Caleb Williams, che a 24 anni è alla sua seconda stagione in NFL.

A venti secondi dalla fine dei tempi regolamentari i Bears stavano perdendo 17 a 10 contro i Los Angeles Rams ed erano molto lontani dalla end zone, la parte finale del campo dove bisogna arrivare per fare punti. Ma all’ultima occasione disponibile, mentre correva all’indietro e con pochissimo tempo per vedere dove fossero i compagni, Williams ha tentato un passaggio difficilissimo.

È stata una mossa disperata, ma azzeccata: un suo compagno ha preso la palla al volo nella end zone e i Bears hanno segnato un touchdown (sei punti) e, grazie al successivo calcio di conversione (che vale un punto) hanno pareggiato la partita, portandola ai tempi supplementari. Statisticamente un passaggio del genere – per lunghezza (46,8 metri) e zona raggiunta – non si vedeva dal 2016. Un buon motivo per rivederlo da un’altra prospettiva:

C’è però da dire che alla fine, dopo i supplementari, la partita è stata vinta dai Rams 20 a 17, anche per colpa di un passaggio sbagliato dello stesso Williams.

Il divisional round di NFL si è giocato tra il 17 e il 19 gennaio e alla fine sono rimaste quattro squadre molto forti. Oltre ai Rams si sono infatti qualificati i Denver Broncos, i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Tra i quattro, i Broncos sono anche i più sfortunati: il loro quarterback Bo Nix si è rotto un osso della caviglia durante la partita contro i Buffalo Bills e non potrà giocare il resto dei playoff.